Rwanda: le blogueur Jean de Dieu Ndamira a disparu en mars

Au Rwanda, la disparition d’un blogueur depuis le mois de mars 2018 inquiète l'Observatoire des droits de l'Homme au Rwanda. Jean de Dieu Ndamira n’a plus donné de nouvelles, ni à ses proches, encore moins à ses lecteurs, depuis le 9 mars dernier.

Le blogueur vivait à Nairobi, mais son entourage affirme qu’il s’était rendu au Rwanda début mars pour renouveler son passeport. C'est après ce voyage qu'ils ont constaté sa disparition. « On ne sait pas où il est, il s’était rendu à Kigali pour renouveler son passeport, il résidait à Nairobi, et il devait rentrer sur Nairobi, il n’est pas rentré. Depuis le mois de mars, on n’a pas signe de vie. Depuis le 9 mars 2018, il n’a pas donné signe de vie », nous explique Laurent Munyandilikirwa, coordinateur de l'Observatoire des droits de l'Homme au Rwanda, en exil à Paris

Jean de Dieu Ndamira avait pour habitude de publier des récits sur sa vie sur le site The Rwandan, considéré comme proche de l’opposition. Très actif sur Facebook, il y postait ses récits et ses opinions sur la société rwandaise depuis les années de guerre jusqu'à ce jour.

« ll publiait des récits personnels et libres sur le site de l’opposition, poursuit Laurent Munyandilikirwa, considérés comme critiques contre le gouvernement de Kigali. Il racontait sa vie privée, ce qu’il a vu, sur ce qu’il aurait vu depuis 94 jusqu’à tout dernièrement. Sur ce qui s’est passé en 94, il a vu des choses qu’il a écrites... »

L'Observatoire des droits de l'Homme au Rwanda dit avoir pris le temps d'enquêter avant d'alerter sur la disparition du blogueur. Laurent Munyandilikirwa condamne fermement cet acte de disparition et demande au gouvernement rwandais de mener une enquête pour le retrouver. « Nous demandons au gouvernement rwandais de retrouver Jean de Dieu Ndamira », insiste t-il.