Ethiopie: recomposition politique en cours dans la région Somali

La situation est toujours tendue dans l'est de l'Ethiopie. Il y a eu une trentaine de morts le week-end du 11 août à la frontière entre régions Oromiyaa et Somali. La Liyu police est pointée du doigt par des témoins interrogés par la presse locale. Cette milice était jusqu'à peu contrôlée par l'ancien président régional, Abdi Iley. Après un bras de fer, les autorités d'Addis-Abeba l'ont démis de ses fonctions et remplacé par l'actuel ministre porte-parole du gouvernement fédéral, Ahmed Shide. Un changement de pouvoir qui coïncide avec la venue dans la capitale d'une délégation de l'ONLF, le vieux mouvement rebelle de l'Ogaden, le nom historique de la région Somali d'Ethiopie.

Une recomposition politique semble être menée à pas de géants par le gouvernement fédéral et son populaire et jeune Premier ministre, Abiy Ahmed, en région Somali. Il a invité de nombreux opposants et mouvements rebelles basés à l'étranger à « rentrer à la maison ».

Parmi eux, le Front national de libération de l'Ogaden. Le parlement l'a enlevé de la liste des organisations terroristes fin juin. L'ONLF a pris son temps, mais vient de répondre à cette main tendue en annonçant un cessez-le-feu unilatéral, ce dimanche.

Vers une transformation de l'ONLF ?

Selon un militant somali qui a quitté l'organisation il y a quelques mois, l'ONLF n'avait pas le choix : il lui fallait s'adapter. Les réalistes du mouvement admettent que l'heure n'est plus à la lutte armée. Car, dans le même temps, l'un des ennemis de l'ONLF, le président de la région Somali a démissionné la semaine dernière.

Selon nos informations, un gouvernement de transition devrait être mis en place. Un gouvernement qui intégrerait pour la première fois diverses composantes de la société somali d'Ethiopie.

L'équipe régionale sera chargée de préparer les élections générales de 2020, une marche que l'ONLF ne peut rater. Il doit pour cela se transformer en parti politique, comme va le faire son ancien allié, le Front de libération oromo. Se transformer, donc, et tenter sa chance - peut-être - dans la nouvelle Ethiopie, version Abiy.