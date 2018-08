RDC: l’opposition appelle à une candidature unique et au retour de Moïse Katumbi

L’opposition réaffirme son engagement indéfectible au processus électoral en cours et appelle, avec insistance, qu’en plus du respect de l’article 70 de la Constitution, l’inclusivité des élections, la mise en œuvre intégrale des mesures de décrispation politiques prévues dans l’accord de la Saint Sylvestre, la solution des questions liées à la sécurité à l’est du pays – au Kasaï et au Katanga – ainsi que la sécurisation de l’ensemble du processus électoral sont indispensable pour un environnement politique et institutionnel favorable à la tenue d’élections paisibles et fiables. Par conséquent, l’opposition condamne fermement la décision prise par le gouvernement congolais d’interdire, d’autorité, à monsieur Moïse Katumbi de rentrer en RDC, le contraignant ainsi à l’exil et l’empêchant de ce fait de déposer sa candidature à l’élection présidentielle. Et ce en violation flagrante de la Constitution et du pacte international des Nations unies.