Gabon: Ali Bongo assume pleinement sa politique d'austérité

Le Gabon commémore ce vendredi 17 août le 58e anniversaire de son indépendance. Dans un message à la nation radiodiffusé et télévisé jeudi soir, le chef de l'Etat gabonais, Ali Bongo a appelé les Gabonais à la rupture et à un changement des mentalités. Face à la crise économique qui cisaille le pays, Ali Bongo a insisté sur le fait que le salut viendra de l'application des mesures d'austérités imposées par le gouvernement et saluées, selon lui par les bailleurs de fonds.

Dans son discours, Ali Bongo a consacré une bonne partie de son message aux mesures d'austérité à l'origine d'une grogne syndicale dans le pays. Le président gabonais semble ne pas être impressionné par la mobilisation des syndicats et les critiques de ses adversaires contre ces mesures imposées depuis juin dernier pour réduire le train de vie de l'Etat. Au contraire.

« Nous ne pouvons pas continuer à dépenser plus que ce que nous gagnons. Nous ne pouvons pas laisser la masse salariale de l’Etat sans cesse augmenter, a lancé le président gabonais. Certains de mes détracteurs m’ont accusé de folie. Folie d’engager ces réformes à quelques mois d’un scrutin électoral. Ils ne sont pas le chef de l’Etat et ils n’assument pas les responsabilités. Et je suis prêt pour cela à endosser la responsabilité de réformes parfois impopulaires, mais que j’estime nécessaires à notre bien collectif ».

Les syndicats refusent la réduction des salaires, le gel des recrutements et des concours professionnels, le pointage des horaires d'arrivée et de sortie du travail.

Ali Bongo a rappelé que la présidence de la République et le gouvernement ont été les premiers à faire des sacrifices. Ils se sont séparés de 30 à 40% des effectifs de leurs cabinets et ont supprimé certains avantages.