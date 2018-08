RDC: l'Acaj demande à la Céni de publier les listes électorales provisoires

En République démocratique du Congo, l'ACAJ, l'Association congolaise pour l'accès à la justice a demandé à la Céni, la Commission électorale indépendante, de publier les listes électorales provisoires. L’objectif est d’ainsi obtenir la totale transparence du scrutin de décembre prochain et la résolution de possibles contestations.

Pour la Céni, le timing est de plus en plus serré. Alors que son directeur, Corneille Nangaa, avait promis que les listes des électeurs seraient affichées à partir du 15 juillet, un mois plus tard il n'en est toujours rien. Au plus grand désespoir de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, qui demande leur publication urgente.

#RDC: L’ACAJ a écrit à Corneille Nangaa, Président de la CENI, pour qu’il publie en urgence la liste provisoire des électeurs et la liste des électeurs radiés conformément aux articles 18 et 19 des mesures d’application no 001 Bis/CENI/BUR/18 du 19/2/18 de la loi électorale. pic.twitter.com/N2NGqlCzuM Georges Kapiamba (@KapiambaGeorges) 15 août 2018

« On est à plus ou moins quatre mois des élections, et c’est un facteur important pour créer de la transparence, mais aussi donner de la crédibilité au processus que la Céni est en train de conduire, explique le président de l’Acaj, Georges Kapiamba. Nous souhaitons donc vivement que le président Nangaa et la Céni s’acquittent de cette obligation qui est prévue par la loi ».

Mais plus que la liste des électeurs, l'Acaj demande aussi la publication d'une deuxième liste, qui comporte le nom des électeurs exclu du contingent électoral. « Après avoir publié la liste provisoire, qui doit faire l’objet, éventuellement, d’amendements, la Céni devra publier à 30 jours du démarrage de la campagne électorale la liste définitive qui servira de base pour les élections, poursuit Georges Kapiamba. Si la Céni ne publie pas la liste provisoire, cela va encore un peu plus nourrir la suspicion de fraudes. Nous ne comprenons pas pourquoi elle traîne des pieds depuis qu’elle a terminé les opérations d’enrôlement ».

Une attente qui ne plaît pas non plus à l'OIF, l'Organisation internationale de la Francophonie qui avait recommandé la publication de ces listes rapidement en mai dernier. Contactée par nos soins, la Céni n'a pas répondu à nos questions.