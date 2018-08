Quel bilan tirer du 38e sommet de la SADC?

Le 38e sommet de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) s’est achevé ce samedi 18 août à Windhoek, en Namibie. Un sommet marqué par le discours d’adieux de Joseph Kabila, par l’entrée officielle des Comores, ou encore le passage de relais à la tête de l’organisation entre le Sud-Africain Cyril Ramaphosa et le Namibien Hage Geingob. Les discussions entre les chefs d’Etat sont allées très vite vendredi, l’heure de la clôture a même été avancée d’une demi-journée. Un satisfecit quasi-général se dégage du communiqué final.

Le Lesotho d'abord. Alors que la SADC y a une mission de maintien de la paix, les chefs de la communauté de l’Afrique australe notent beaucoup de lenteur dans l'application de la feuille de route pour sortir ce pays de la crise.

La réforme de l’Union africaine ensuite. Alors que – et c’est une première – les numéros 1 et 2 de l’exécutif de l’UA, le Rwandais Paul Kagame et le Tchadien Moussa Faki Mahamat, étaient présents au sommet, les réticences persistent, notamment sur la taxe de 0,2% visant à financer l'institution. Les chefs d’Etat demandent donc la poursuite des consultations.

Pour le reste, c’est du satisfecit, avec ça et là quelques appels au calme. A Madagascar notamment, même si la SADC salue la mise en place du gouvernement d’union nationale.

Sur les élections au Zimbabwe aussi, appel au calme en attendant le résultat du recours de l’opposition, mais aucune référence au fait que l’armée a ouvert le feu sur la foule après les scrutins.

Sur les Comores, qui est devenu officiellement membre de l’organisation, aucun commentaire sur le récent référendum controversé.

Quant à la RDC, la SADC se limite à saluer la décision du président Kabila de respecter la Constitution. A noter que Kinshasa financera seule des élections « pacifiques et crédibles ». Les chefs d’Etat espéraient que le gouvernement congolais accepterait leur soutien logistique pour ces scrutins. Des propositions concrètes ont même été mises sur la table, mais la RDC reste sur sa position de principe.