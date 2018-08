Journalistes russes tués en RCA: une enquête et beaucoup de zones d’ombre

En Centrafrique, l'enquête sur l'assassinat des trois journalistes russes dans la nuit du 30 au 31 juillet se poursuit officiellement. Ces journalistes enquêtaient sur les possibles activités de mercenariat de l'entreprise russe Wagner en Centrafrique. L’enquête est menée par les autorités centrafricaines avec le soutien de la mission des Nations unies dans le pays la Minusca. A Moscou, le rédacteur en chef de ces journalistes sort de son silence et affirme avoir mené sa propre enquête. Selon lui, la mort des journalistes russes n'est pas le fait d'un vol crapuleux, mais à Bangui, les officiels russes démentent.

Il n'y a qu'une version officielle, martèle Valériy Zakharov, le conseiller sécurité russe du président centrafricain Touadéra. Les trois journalistes venus enquêter sur la société Wagner en Centrafrique ont été victimes d'un crime crapuleux assure-t-il. Toute autre version n'est que « spéculation » martèle-t-il, et les informations diffusées notamment par Mikhaïl Khodorkovski ne sont « pas sérieuses ».

Pourtant de nombreuses zones d'ombres persistent. Que faisaient ces journalistes expérimentés de nuit sur les routes centrafricaines ? Pourquoi avaient-ils changé d'itinéraire sans en informer leur hiérarchie ? Et pourquoi le chauffeur a-t-il survécu à l'attaque ? Chauffeur toujours entre les mains de la section de recherche et d'investigation de la gendarmerie centrafricaine à Bangui. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Ange Maxime Kazagui, n'a pas souhaité faire de commentaires et a réaffirmé que l'enquête suivait son cours.

Le weekend-end dernier, une équipe de journalistes venue de Russie est arrivée à Bangui. Leur arrivée a été facilitée par Valériy Zakharov. Une équipe indépendante, assure-t-il, venue enquêter sur le meurtre de leurs confrères, mais pas seulement. Des journalistes officiellement accrédités assure-t-on et escortés par la gendarmerie centrafricaine.