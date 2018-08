Niger: une mission conjointe pour vaincre la malnutrition

Au Niger, trois agences onusiennes en charge de la sécurité alimentaire achèvent, ce samedi 18 août, une visite dans le pays. Il s’agit d’une mission conjointe de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture), du PAM (Programme alimentaire mondial) et du FIDA (Fonds international de développement agricole) pour mettre la population à l’abri de l’insécurité alimentaire.

C’est pour soutenir les efforts visant à lutter contre la faim et la malnutrition au Sahel que la mission conjointe des responsables des trois agences onusiennes s’est rendue au Niger. Une mission hautement appréciée par le Premier ministre nigérien.

« Il s’agit, pour nous, de mettre nos populations à l’abri de l’insécurité alimentaire pour que d’ici 2021, on atteigne notre objectif qui est la faim zéro », a déclaré Brigi Rafini.

En visite sur le terrain, dans la région de Maradi, les trois responsables onusiens ont apprécié la résilience de la population rurale nigérienne.

« Le premier élément le plus frappant a été cette résilience, cette dignité de la communauté rurale à se prendre en charge », a constaté Gilbert Houngbo, président du FIDA.

Le projet phare du Niger est l’initiative 3N (Les Nigériens nourrissent les Nigériens). Son haut commissaire, Ali Bety, a convaincu ses partenaires.

« Si nous avons assez d’eau, on va sortir de la faim. Ce couple "Maitriser l’eau / fournir les infrans" sont inséparables et c'est cela, la fondation de la maison pour construire la résilience et la sécurité alimentaire », a souligné Ali Bety.

Plusieurs dizaines de milliards de francs CFA sont investis par ces agences pour lutter contre la pauvreté au Niger.