Elections au Togo: la Céni publie son chronogramme

Au Togo, le chronogramme de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) est désormais connu. La feuille de route, dressée par la Cédéao pour une sortie de crise au Togo, prévoit des élections législatives le 20 décembre prochain. La Céni, quoique contestée dans sa composition actuelle, continue de préparer le processus électoral. Elle a rendu, dimanche 19 août, le chronogramme de ses activités d'ici l'organisation des élections législatives.

Sur le chronogramme rendu public dimanche soir par la Commission électorale nationale indépendante, on note quatre activités principales qu'elle devra effectuer pour préparer les prochaines élections législatives.

Le Togo est subdivisé en deux zones de recensement dans lesquelles les opérations de recensement sont prévues respectivement les 08 et 14 octobre. Un mois plus tard, une première liste provisoire sera éditée et la Céni procédera alors au traitement des contentieux et enlèvera les doublons.

Les listes électorales définitives seront éditées le 1er décembre et la campagne électorale débutera dès le 04 décembre, selon ce programme d'activités pour les législatives.

Ce chronogramme n'a pas l'avis de la coalition de l'opposition. En effet, l'opposition parlementaire refuse d'envoyer ses membres rejoindre leurs sièges prévus au sein de la Commission électorale nationale indépendante. L'Alliance nationale pour le changement vient d'ailleurs d'envoyer un courrier au président de la Céni lui demandant d'arrêter ses travaux, jusqu'à la mise en place d'une Céni inclusive et crédible pour l'organisation des prochaines échéances électorales.