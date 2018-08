Présidentielle au Mali: la Cour constitutionnelle confirme la victoire d'IBK

La victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta, surnommé « IBK » par la population, a été confirmée au Mali par la Cour constitutionnelle, qui a annoncé les résultats officiels du second tour de la présidentielle ce 20 août. Le président sortant rassemble 67,16% des voix contre 32,84% pour son rival Soumaïla Cissé. Cinq ans après son accession au pouvoir en 2013, IBK repart donc officiellement pour un second mandat.

« Je proclame élu Ibrahim Boubacar Keïta », a déclaré la présidente de la Cour constitutionnelle du Mali, Manassa Danioko, ce 20 août.

Les scores sont donc de 67,16% pour Ibrahim Boubacar Keïta, surnommé « IBK » par la population, et de 32,84% pour son opposant au second tour, Soumaïla Cissé. Le président malien sortant obtient une large et confortable victoire, loin cependant du plébiscite de 2013 où il avait réuni 77% des suffrages exprimés.

Requêtes rejetées

La Cour a quasiment validé les résultats provisoires donnés par le ministère malien de l’Administration territoriale. Elle a quand même retranché un centième du score provisoire d’Ibrahim Boubacar Keïta.

Le taux de participation au second tour est plus faible que lors du premier tour : il s'élève à 34%. Sur 8 millions d’électeurs pour un pays qui compte 18 millions d'habitants, moins de trois millions d'entre eux se sont déplacés pour aller voter.

Lors de la lecture de l’arrêt, la présidente de la Cour a révélé que les avocats des deux candidats lui avaient adressé des requêtes, toutes rejetées.