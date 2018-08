RDC: succès au rendez-vous pour la première édition du Kinshasa Start-up Summit

Plus de cent jeunes entrepreneurs ont participé au Kinshasa Start-up Summit ce 23 août dans la capitale congolaise. Fondateurs de start-ups, innovateurs et investisseurs ont échangé sur les opportunités économiques entre les acteurs des nouvelles technologies et les grandes entreprises de Kinshasa.

Au total, 150 startups, dix incubateurs et une dizaine de directeurs généraux des grandes entreprises congolaises étaient présentes au Kinshasa Start-up Summit, qui se tenait dans la capitale congolaise, ce 23 août. Pour cette première édition, les organisateurs ont voulu faciliter les interactions d'affaires entre start-ups, incubateurs et investisseurs.

« On appelle cela un "speed-dating", c’est génial, s'enthousiasme Thomas Strouvens, co-fondateur de Kinshasa Digital et initiateur du projet. On a 30 chefs d’entreprises qui sont chacun à leur table. Toutes les 5 minutes, il y a une start-up qui vient à la table et elle a 5 minutes pour convaincre de faire du business ensemble. On est parti pour une heure de speed-dating. Un chef d’entreprise va voir entre 5 et 10 start-ups ».

Espérance de vie limitée

Selon une étude du cabinet Deloitte, plus 70% des PME congolaises ont une espérance de vie ne dépassant pas les cinq ans. L'objectif d'une rencontre comme celle-ci, selon les organisateurs, est de permettre aux startups de grandir.

Le Kinshasa Start-up Summit s'est tenu au siège d'Ingenious City, une jeune plateforme d'incubateurs et un espace de co-working installé dans la capitale congolaise qui s'apprête également à accueillir un autre grand évènement : les Seedstars World, un concours de start-ups. « Nous attendons à peu près 150 à 200 start-ups du 17 au 21 septembre à Kinshasa », explique Fely Samuna, co-fondateur d'Ingenious City.

Plusieurs initiatives de ce genre se développent à Kinshasa. Les grands acteurs se réunissent régulièrement pour discuter du développement de l'écosystème de l'économie numérique en République démocratique du Congo (RDC).