Il est reproché à monsieur Folly Satchivi des faits de rébellion et d’apologie de crimes et de délits. Mais, dans le fond du dossier et lorsqu’on lui a notifié les charges, il n’a pas reconnu les faits. […] Il appartient à l’accusation alors de ressortir les preuves et de nous démontrer par A+B que Satchivi a commis des actes de rébellion et qu’il a fait l’apologie de crimes et de délits.