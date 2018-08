Vacances scolaires écourtées au Togo: la déception des parents

Un seul mois de vacances pour les élèves du Togo ! C'est seulement ce vendredi 24 août qu'ils sont partis en vacances et ils devront déjà reprendre les chemins de l'école dès le 24 septembre. Les vacances ont été écourtées, en raison des problèmes qui ont perturbé la dernière année scolaire.

Pour cette année scolaire qui s'achève, les vacances ne durent qu'un mois. Certains élèves comme ceux de classe terminale attendent encore leurs résultats du baccalauréat.

Pour autant, le gouvernement, en réajustant l'année scolaire, voulait rattraper le temps perdu par les grèves à répétition des enseignants.

Sérénité ?

Selon Joachim Sonoukou, chargé de l'information de la Coordination du syndicat des enseignants du Togo, rien, jusqu’à présent, n'empêche que les enseignants reprennent les cours à la rentrée prochaine dans la sérénité.

« Pour la rentrée prochaine, je pense qu’il n’y a pas encore un problème qui puisse empêcher que nous reprenions les classes dans la sérénité », a-t-il souligné.

Les enseignants ont un accord signé ainsi que les promesses du gouvernement mais ce n'est toujours pas le cas des parents d'élèves.

Prudence des enseignants

« Ce que nous craignions, est arrivé. En un mois, tous les préparatifs que les parents devront faire, pour la rentrée des enfants, en matière de tenues, de fournitures et tout cela…C’est un véritable casse-tête chinois mais on va faire avec. On va s’endetter, on va prendre des crédits pour que les enfants aillent à l’école », a, pour sa part, déploré Koffi Edoh Misséboukpo, conseiller à l'Union togolaise des associations des parents d'élèves et étudiants.

Les enseignants sont prudents face aux promesses du gouvernement. Les parents d'élèves gèrent leur stress et les élèves, eux, se contentent du peu de temps pour leurs vacances.