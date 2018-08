Kenya/USA: Donald Trump se prépare à recevoir Uhuru Kenyatta

Donald Trump a besoin de l'Afrique. Le continent représente l'avenir des affaires, des échanges et des investissements du monde. C'est ce que Donald Trump aime et il va chercher à faire davantage d'affaires au Kenya. C'est d'autant plus crucial, pour le président américain, que quand on parle d'investissements, surtout dans les infrastructures, c'est la Chine qui domine le marché kényan.