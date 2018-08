Après-Brexit, économie, antiterrorisme: les enjeux de la visite de May au Kenya

La Première ministre nous a assuré que les produits kenyans continueraient à accéder au marché britannique, aux tarifs préférentiels qui existent aujourd'hui. Et bien sûr nous cherchons aussi à voir comment nous pouvons améliorer le commerce entre nos deux pays. La Grande-Bretagne est et a toujours été notre premier partenaire commercial, et un des premiers investisseurs au Kenya. Et vu les assurances que l'on vient de nous donner, je ne pense pas que le Brexit va remettre en cause notre capacité à renforcer et approfondir nos échanges. On peut aussi travailler ensemble au sein de l'organisation du Commonwealth, pour voir comment utiliser cette institution. Ses membres ont des valeurs et des systèmes communs et on peut voir comment tourner cette situation à notre avantage en faisant la promotion d'échanges équitables entre les pays du Commonwealth. Donc je ne pense pas que le Brexit soit néfaste pour notre relation.