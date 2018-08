Soudan du Sud: Riek Machar accepte de signer l'accord de paix

Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar approuve finalement l'accord de paix avec le gouvernement. L'annonce a été faite jeudi 30 août à Khartoum, la capitale du Soudan, pays organisateur de la médiation. L'accord de paix avait déjà été approuvé par les autorités sud-soudanaises. Il doit permettre de mettre un terme à la guerre civile qui ensanglante le pays depuis 2013.

La médiation de Khartoum aura finalement porté ses fruits. Riek Machar a accepté de parapher l'accord de paix déjà approuvé par le régime du président sud-soudanais Salva Kir. Le processus de paix est donc relancé. Mais il a fallu redoubler d'efforts.

Mardi, Riek Machar avait refusé de signer le document. Le chef rebelle sud-soudanais ainsi que d'autres groupes d'opposition exigeaient que leurs réserves soient intégrées dans le texte final. Une demande à laquelle Riek Machar a finalement renoncé, explique le chef de la diplomatie soudanaise Al Dir Diri Ahmed.

D'après le ministre, la signature finale de l'accord aura lieu lors d'un sommet de l'Igad. La date de ce sommet devrait être annoncée prochainement, précise-t-il.

Ce pas en avant est le fruit de plusieurs semaines de pourparlers au Soudan voisin. Ces négociations ont conduit à la signature, en juillet et début août, d'une série d'accords entre le président sud-soudanais Salva Kiir et son opposant Riek Machar. Ils prévoient entre autres un cessez-le-feu permanent et un partage du pouvoir à la tête du plus jeune pays du monde.

Le Soudan du Sud, indépendant du Soudan depuis 2011, a sombré dans la guerre deux ans plus tard. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées et près de quatre millions déplacées.