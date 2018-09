Rwanda: élections législatives et locales pendant 3 jours

Au Rwanda, plus de 7,1 millions d'électeurs sont attendus à partir de ce dimanche matin dans quelque 2 471 centres de vote éparpillés sur tout le territoire national et à l'étranger, pour élire leurs députés dans des législatives sans aucune surprise. Le scrutin s'étale sur trois jours.

Pour ce premier jour de vote ce dimanche, seuls les Rwandais de l'étranger sont appelés aux urnes pour l'élection des députés. Le scrutin est organisé dans tous les pays où le Rwanda dispose d'une représentation diplomatique, à l'exception du Burundi et de la RDC, écartés pour des raisons de sécurité selon la Commission électorale.

Au programme de lundi, les Rwandais de l'intérieur qui doivent élire 53 députés, dont au moins 30% de femmes, sur les 80 que compte la chambre basse du Parlement rwandais, dans un scrutin de liste à circonscription unique.

Le reste des députés, 27 au total, seront élus mardi 4 septembre par des groupes spécifiques : les handicapés, les jeunes et surtout les organisations féminines, qui doivent se choisir 24 autres représentantes, comme prévu par la Constitution de 2003.

Le record rwandais

Cette volonté de promouvoir les femmes en politique a fait aujourd'hui du Rwanda le pays qui détient le record mondial en matière de représentation féminine à l'Assemblée. Elles sont plus de 61% dans la chambre sortante.

Enfin, ce sont quelque 365 candidats inscrits sur cinq listes de partis politiques et quelques indépendants qui vont s'affronter dans un scrutin sans véritable enjeu électoral et qui devrait conforter, selon des spécialistes, l'hégémonie du tout puissant FPR du président Paul Kagame, un parti au pouvoir depuis la fin du génocide des Tutsis en 1994. Seul un petit parti d'opposition, le Parti Vert, est toléré dans ce pays. La Commission électorale promet des élections « libres et justes ».