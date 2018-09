Zimbabwe: aide alimentaire du PAM à plus d’un million de personnes

Le Zimbabwe est confronté à une crise alimentaire. Le Programme alimentaire mondial (PAM) va apporter son soutien à plus d'un million de personnes, à partir du mois prochain. L'organisation estime que plus du double, c'est-à-dire plus de deux millions de Zimbabwéens se trouvent en difficulté alimentaire.

Les Nations unies se préparent à fournir de l’aide d’urgence à plusieurs centaines de personnes menacées de pénurie alimentaire, en raison de la chute de la production agricole causée par la sécheresse qui persiste dans le pays.

« Nous avons repéré les régions les plus touchées et travaillé avec ces communautés. Nous sommes en train d'identifier et enregistrer les personnes souffrant le plus d'insécurité alimentaire. Puis, à partir du mois d'octobre, nous leur fournirons de l'aide soit sous la forme d'un panier contenant des céréales, de l'huile et des micronutriments soit sous la forme d'argent liquide, si ces personnes vivent dans une région où les marchés fonctionnent. Là où les marchés sont bien approvisionnés, nous distribuerons de l'argent. Dans les zones où ces marchés ne fonctionnent pas correctement, nous privilégierons les contributions en nature, c'est-à-dire les paniers alimentaires », a précisé, à RFI, Eddie Rowe, directeur du bureau du PAM, à Harare.

Il a par ailleurs ajouté que les deux principaux facteurs qui ont provoqué cette crise alimentaire sont le climat et le difficile contexte économique.

« La dernière campagne agricole a été marquée par une longue période de sécheresse et, par conséquent, les récoltes sont particulièrement pauvres, cette année. En plus de cela, il faut ajouter un autre facteur, peut-être plus important à savoir le fait que 80 % du Zimbabwe repose sur l'agriculture pluviale, ce qui signifie qu'en absence de pluie, les conséquences sont énormes », a-t-il souligné avant de détailler les actions du PAM.

« Nous, au Programme alimentaire mondial, nous essayons surtout d'aider les Zimbabwéens à moins dépendre des changements climatiques et à diversifier leur économie. C'est plutôt cela, notre travail quotidien mais étant donné les maigres récoltes et le manque de nourriture cette année, nous sommes obligés de fournir une aide alimentaire à la population », a spécifié Eddie Rowe, directeur du bureau du PAM, à Harare.