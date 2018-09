L'Agence française de développement change de dimension

L'Agence française de développement, l'AFD, va recevoir l'an prochain un milliard d'euros à dépenser sous forme de dons. Au-delà de cette enveloppe qui entre dans le cadre d'une politique visant à consacrer 0,55% du revenu national à l'aide, d'ici la fin du quinquennat, c'est toute la politique d'aide bilatérale qui se renforce et l'AFD change de dimension.

C'est un cadeau d'un milliard d'euros qu'a apporté à l'Agence française de développement le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, venu débattre ce lundi de la nouvelle politique d'aide de la France. Au moment où la Chine attire chez elle les dirigeants africains, Paris veut redonner du poids et de la visibilité à son action. Un milliard d'euros supplémentaires sous forme de dons pour 2019, un geste qui sera suivi d'autres, Emmanuel Macron souhaitant porter l'aide à 0,55% du PNB. Dans l'esprit des dirigeants, l'AFD en pleine mutation redevient le canal privilégié de l'aide bilatérale.

« Quand on vous fait cette confiance, à ce niveau, explique Rémy Rioux, directeur général de l'AFD, ça vous oblige d’abord et puis ça suppose de transformer très profondément cette maison. On a recruté plus de 500 nouveaux collaborateurs depuis deux ans. Donc, on faisait 8 milliards d’euros au moment de la Cop21 en 2015, on est passé à 10 milliards et on vise 14 milliards l’année prochaine en 2019. On est donc en pleine transformation et la maison change de format. »

L'AFD, qui va bientôt intégrer en son sein les techniciens d'Expertise France, qui a créé un fonds d'investissement de 600 millions d'euros avec la Caisse des Dépôts, est désormais capable de donner, de prêter, de financer et d'expertiser. Elle développe une ambition nouvelle, avec une priorité l'Afrique.