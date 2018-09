Togo-Chine: 46 ans de coopération

Le 7e Forum de la coopération sino-africaine (FOCAC) s'est ouvert ce lundi entre 53 pays d'Afrique et la Chine. Le géant asiatique multiplie ses relations ces dernières années sur le continent comme au Togo ou il est présent depuis 1972.

Vieille de 46 ans, la coopération entre la Chine et le Togo s'est encore diversifiée ces 15 dernières années. Partie d'une assistance en matière de santé au début des années 70, la Chine gère le Centre de santé de Kégué et le CHR de Kara à Tomdè.

Puis la coopération sino-togolaise s'est développée ces dernières années dans la construction des infrastructures : le stade de Kégué à Lomé, la nouvelle aérogare de Lomé, le nouveau siège du Parlement, le grand contournement de la route qui part du port autonome de Lomé vers le poste juxtaposé de Noépé à la frontière du Ghana, à l’ouest.

Sur le plan agricole, la Chine appuie l'Institut togolais de recherche agronomique (ITRA) avec des semences de riz, de soja et de légumes, puis forme des paysans aux meilleurs techniques agricoles. Un centre de démonstration des techniques agricoles est créé à cet effet depuis 2009.

Un coup d'accélérateur a été donné à cette coopération depuis 2009 permettant au Togo de signer plusieurs conventions économiques, dont des prêts et des remises de dette. De grands projets dont les Togolais attendent le transfert de technologie qui tarde à se concrétiser. Et par ailleurs, on accuse les Chinois de ne pas respecter le droit de leurs employés sur les chantiers.