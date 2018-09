Boycott des consommateurs au Maroc: Danone baisse le prix du lait

Au Maroc, le groupe français Danone baisse le prix du lait dans les centres de distribution alimentaire à partir de ce vendredi. La décision a été annoncée cetet semaine à Rabat, plus de quatre mois après le lancement d’une campagne de boycott qui a visé 3 marques, dont le groupe agro-alimentaire.

Il faudra 3,20 dirhams à partir de ce vendredi 7 septembre pour une brique de lait de près d’un demi-litre de la marque Danone, au lieu de 3,50 dirhams auparavant, soit une baisse de presque 9%. Le prix que propose le groupe français aux consommateurs marocains équivaut à celui d’il y a dix ans… Il renonce ainsi à ses marges, selon son PDG, Emmanuel Faber.

Une décision prise après une campagne de concertation auprès de 100 000 personnes dans différentes villes du royaume et qui vise à reconquérir la clientèle. Depuis le mois de mai et ce mouvement contre la «cherté de la vie» visant 3 marques dominantes sur le marché marocain, la filiale locale du groupe français a perdu 40% de ses ventes. Les deux autres groupes visés par cette forme inédite de protestation anonyme au Maroc, sont les stations-service Afriquia et l'eau minérale Sidi Ali, également leaders dans le pays.

Sans avoir trouvé «une explication rationnelle» à la campagne de boycott lancée mystérieusement sur les réseaux sociaux, Centrale Danone espère retrouver rapidement l’équilibre, en mettant notamment sur le marché un nouveau pack de lait moins cher avec un emballage en plastique. Avec le succès du boycott, Danone avait décidé de réduire de 30% son approvisionnement en lait auprès de ses quelque 120.000 éleveurs sous contrat au Maroc.

