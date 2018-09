Les choses ne sont pas encore très claires, c'est pour ça que le HCR cherche à en savoir plus. Mais ce qu'on nous a dit, c'est que ces trafiquants utilisent des vêtements semblables à ceux que portent mes collègues du HCR, ils fabriquent peut-être eux-mêmes ces gilets pour qu'ils soient le plus ressemblants possible, juste pour pouvoir cibler des réfugiés en détresse.