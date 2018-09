Depuis quelques jours, Bria est touchée par des affrontements entre des éléments du FPRC et des éléments anti-balaka. C’est dans ce contexte que des déplacés internes du camp PK3 avaient quitté le camp pour aller au champ et c’est à ce moment-là qu’ils auraient été kidnappés, surtout des femmes, et ensuite tués.