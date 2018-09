Madagascar: Rivo Rakotovao, un proche de l'ex-président à la tête du pays

C'est une transition à risques parce que déjà nous avons 36 candidats (...) et on n'arrive pas encore bien à cerner les stratégies des uns et des autres donc les risques d'instabilité sont réels. Mais il y a aussi cette intransigeance, on va dire, du régime HVM, et notamment de Rivo Rakotovao qui est un des grands détracteurs de la liberté de manifester et de la liberté d'expression à Madagascar.