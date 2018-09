Bénin: report du vote pour des poursuites judiciaires contre des ex-ministres

Au Bénin, ce lundi, les députés devaient voter l'autorisation de poursuivre cinq anciens ministres, poids lourds de l'ancien président de la République Boni Yayi. Parmi eux, Komi Koutché en charge des Finances, Simplice Codjo de l'Intérieur et Valentin Djènontin, ex-ministre de la Justice et actuel secrétaire exécutif du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE). Finalement, le vote a été reporté à une prochaine session parce qu'un collectif d'avocats défendant un des mis en cause a versé au dossier de nouveaux éléments.

Les avocats qui ont déposé les documents sont les conseils de l'ex-ministre d'Etat en charge de l'Economie, Komi Koutché. Il s'agirait de toute vraisemblance d'un mémoire qui démonte les faits et qui tente de faire tomber le délit d'enrichissement illicite. La demande d'autorisation de poursuivre les cinq ministres, qui a été reportée, reviendra très vite en plénière, certainement à la prochaine session, selon nos informations.

Mais entre l'autorisation de poursuivre et la mise en accusation, il y a encore du chemin et des étapes. La majorité des deux tiers sera chaque fois nécessaire quand il s'agira de voter. Ensuite, le dossier fera des aller-retour entre la Cour d'appel et le Parlement.

L’opposition est en colère et dit du président Patrice Talon qu'il règle ses comptes. Depuis les Etats-Unis où il vit, un des ministres en cause, Komi Koutché, a déclaré que « La République n'a jamais autant fait peur à ses enfants ». Le camp Talon répond : « Dites simplement à l'exilé volontaire académique, en effet monsieur Komi Kountché a repris des études aux Etats-Unis, dites-lui simplement de répondre aux convocations de la justice de son pays ».