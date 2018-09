La dépouille de Kofi Annan est arrivée au Ghana

La dépouille de l'ancien secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, est arrivée lundi 10 septembre au Ghana, son pays natal. Le diplomate et prix Nobel de la paix, premier dirigeant de l'ONU issu de l'Afrique subsaharienne, est mort le 18 août dernier, à l'âge de 80 ans. Ses obsèques nationales sont prévues ce jeudi dans la capitale Accra.

La dépouille de Kofi Annan est arrivée lundi à Accra dans un cercueil recouvert du drapeau bleu ciel des Nations unies. Un dernier voyage de Genève vers son pays d’origine, accompagné de son épouse, de ses enfants et de hauts responsables de l'ONU.

A l’arrivée, six soldats ghanéens ont porté le cercueil et le drapeau de l'ONU a été remplacé par celui de son pays, rouge, jaune et vert.

Le président du Ghana Nana Akufo-Addo était présent à l’aéroport où a eu lieu une petite cérémonie.

A partir d’aujourd’hui, le corps de l’ancien secrétaire général des Nations unies sera exposé au Centre de conférence d’Accra, où le public pourra lui rendre un dernier hommage.

Kofi Annan sera enterré jeudi dans le nouveau cimetière militaire d'Accra. De nombreuses personnalités du monde entier sont attendues pour ses obsèques nationales.