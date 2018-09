Législatives en RDC: qui seront les candidats?

Après les candidats à la présidentielle, la Cour constitutionnelle de RDC se penche désormais sur les recours concernant les candidats aux élections législatives. En théorie selon le calendrier, elle a jusque ce mardi soir au plus tard pour notifier à la commission électorale ses décisions. Mais elle n’a pas fini. Pour le moment 39 arrêts ont été rendus sur 189 selon le greffe de la cour. Et 8 candidats repêchés.

C’est fini pour le député MLC Fidèle Babala, écarté tout comme Jean-Pierre Bemba à cause de sa condamnation pour subornation de témoin. Parmi les repêchés en revanche on trouve deux anciens gouverneurs Alex Kande dans le Kasaï Central et Jean-Claude Bahende pour l’Equateur, ainsi que Henriette Wamu, alliée à l’UDPS. Elle faisait partie des 13 personnalités recalées par la Ceni pour défaut de nationalité. On ne sait pas encore ce qui a motivé ces décisions de la cour.

Le temps presse et les juges ne prononcent que les décisions finales, sans revenir sur le fond. Parmi les décisions notables attendues, toujours sur cette question de nationalité, il y a le cas du ministre du Travail Lambert Mutaku Memas.

Mais il n’y a pas que des recours pour réclamer que des candidats soient repêchés, il y a aussi des requêtes pour solliciter l’invalidation de candidats qui ont été acceptés par la commission électorale. Le parti Palu a par exemple engagé des procédures contre 21 de ses anciens cadres à qui elle reproche d’avoir postulé pour d’autres formations que le Palu sans avoir formellement démissionné ; seize qui ont rejoint le parti d’Adolphe Muzito écarté de la présidentielle pour cette même raison.

Aux autres, on reproche d’avoir au contraire postulé pour des formations ayant adhéré à la charte du front commun de Joseph Kabila.