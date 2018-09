RDC: le militant UDPS Christian Lumu devrait bientôt être présenté à un juge

La ministre congolaise des Droits humains, Marie-Ange Mushobekwa, dit avoir reçu l'assurance que Christian Lumu sera bientôt présenté à un juge. Ce militant du parti d'opposition UDPS, est détenu depuis dix mois à l'ANR, l'Agence nationale de renseignements, sans que l'on sache ce qui lui est reproché. La semaine dernière son avocat, qui dénonce l'« enlèvement » de son client en novembre dernier et sa « détention arbitraire » a donc demandé à la ministre d'intervenir pour que ses droits soient respectés.

J’ai dit aux responsables de l’ANR qu’il n’est pas normal de détenir quelqu’un pendant dix mois sans qu’il ne soit présenté à son juge. Marie-Ange Mushobekwa, ministre congolaise des Droits humains

La ministre des Droits humains promet également qu'un de ses collaborateurs ira ce jeudi matin rendre visite à Christian Lumu pour s'enquérir de son état de santé. Le militant est atteint de pleurésie pulmonaire, une maladie contractée avant le début de sa détention. Ses proches, qui peuvent lui rendre visite de temps, le disent affaiblis et craignent pour son « intégrité physique ». De son côté, L'ONG La Voix des sans voix dénonce le fait que, selon elle, l'ANR lui refuse les soins de santé nécessaire et exige la libération immédiate et sans condition de Christian Lumu.