Sénégal: Cheikh Tidiane Gadio libre, les poursuites aux Etats-Unis abandonnées

Cheikh Tidiane Gadio est libre. L'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal avait été interpellé le 17 novembre dernier aux Etats-Unis, et était depuis décembre en résidence surveillée. Mais les poursuites dont il faisait l'objet, pour des soupçons de corruption, de blanchiment, de fraude et d'évasion fiscale ont été abandonnées par le tribunal fédéral de New York en charge de ce dossier. Cheikh Tidiane Gadio prévoirait de rentrer prochainement au Sénégal.

avec notre correspondant à New York, Grégoire Pourtier

Les charges qui pesaient contre Cheikh Tidiane Gadio étaient lourdes.

Ministre des Affaires étrangères du Sénégal de 2000 à 2009, il était notamment soupçonné d'avoir, plus tard, proposé des pots de vins à des officiels tchadiens, afin d'obtenir des concessions et marchés au profit du conglomérat CEFC China Energy.

Dans ces dossiers, si son nom était lié à celui de l'homme d'affaire chinois Chi Ping Patrick Ho, leurs cas ont rapidement été disjoints. Et face à la justice américaine, les deux hommes ont chacun joué leur carte personnelle.

Mais malgré certains documents fournis par Chi Ping Patrick Ho aux enquêteurs, c'est bien Cheikh Tidiane Gadio qui est aujourd'hui en meilleure posture puisque toutes les poursuites contre lui sont finalement abandonnées. Et il pourrait tout à fait être appelé comme témoin à charge lors du futur procès de son ancien partenaire.

En attendant, après plus de neuf mois de résidence surveillée aux Etats-Unis, Cheikh Tidiane Gadio pourrait bien retourner à Dakar dans les mois à venir.

Son avocat évoque en tout cas son désir de « continuer à servir le peuple sénégalais et l'important enjeu d'établir la paix et la sécurité à travers le Sahel ».