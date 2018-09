L’Afrique du Sud légalise la consommation de cannabis

Dans une décision annoncée ce mardi 18 septembre, la justice sud-africaine autorise la consommation de cannabis à titre personnel pour les adultes. Jusqu’à présent, la possession, culture et consommation de marijuana étaient interdites et passibles de peines de prison en Afrique du Sud. Cette décision intervient après des années de bataille judiciaire.

La loi qui interdit la consommation de marijuana, à domicile par des adultes, va à l’encontre du droit constitutionnel, a déclaré ce matin le juge Raymond Zondo. Un verdict rendu à l'unanimité par la plus haute cour du pays. La justice légalise donc la consommation ou la possession de cannabis à titre privé, pour sa consommation personnelle et à domicile. Mais son usage en public et sa commercialisation restent un crime.

Dans l'enceinte du tribunal, des partisans de la légalisation ont applaudi ce jugement. Certains ont toutefois estimé qu’il n’allait pas assez loin et que toutes interdictions contrevenaient à leurs droits constitutionnels. L’année dernière, un tribunal du Cap, au sud du pays, avait déjà jugé anticonstitutionnelle l'interdiction faite aux adultes de consommer ce produit à domicile dans cette province.

Les ministères de la Justice, de la Police, de la Santé et du Commerce avaient saisi la plus haute cour du pays, avançant les effets négatifs du cannabis. La justice leur a donc donné tort et a ordonné au Parlement de modifier la loi dans les deux ans afin qu’elle soit conforme à sa décision.