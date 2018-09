Le Burkina Faso interdit la circulation des motos la nuit dans l'Est

Au Burkina Faso, il est désormais interdit de circuler entre 19h et 5h du matin avec des engins à deux roues ou avec des tricycles sur les routes de la région de l'Est du Burkina Faso, frontalière au Niger et au Bénin. Le gouverneur de la région a annoncé cette mesure mardi 18 septembre conséquence de la multiplication des attaques terroristes dans cette partie du pays depuis plusieurs semaines. Les forces armées burkinabè ont entamé une opération de «neutralisation» des auteurs des attaques dans les forêts de la région.

La mesure d'interdiction de circulation des motos dans l'Est du Burkina Faso concerne la circulation entre les villes et villages selon le gouverneur de la région, le colonel Ousmane Traoré. Toutefois les véhicules automobiles de transports de personnes et de marchandises sont autorisés à circuler à toutes les heures, mais ces véhicules seront soumis à des contrôles «stricts et rigoureux».

Le colonel Ousmane Traoré qui prévient que toute personne ne respectant pas ces prescriptions, portera l'entière responsabilité des conséquences qu'il pourrait subir.

Ces mesures interviennent après la recrudescence des attaques terroristes dans la région. Plusieurs éléments des forces de défense et sécurité et des civils ont trouvé la mort dans plusieurs attaques ces dernières semaines.

L'armée burkinabè a annoncé dans un communiqué que des frappes aériennes ont visé des bases terroristes à l'Est du Burkina Faso. Plusieurs sources contactées sur place, confirme la poursuite des opérations aériennes et terrestres dans plusieurs forêts abritant des bases de présumés terroristes.