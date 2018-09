Procès de Dominic Ongwen en Ouganda: l'accusé «souffre d'une maladie mentale»

« L'ex-rebelle ougandais Dominic Ongwen doit être acquitté des crimes de guerre car il est avant tout une victime ». Voilà l'argument principal que la défense de l'ancien numéro 2 de l'armée de résistance du Seigneur a développé hier lors de l'ouverture des plaidoieries de la défense.

Pour l'un de ses avocats, Dominic Ongwen, enrôlé de force comme enfant soldat à l'âge de neuf ans, ne peut être jugé responsable des crimes qu'il a commis. « Quand vous regardez le jeune âge auquel il a été enlevé, neuf ans ! Le fait que l'accusation elle-même est longuement revenue sur le lavage de cerveau que Dominic Ongwen a subi au sein des LRA... tout cela montre bien qu'une personne subit ça ne se développe pas de façon normale, d'autant plus quand c'est à un si jeune âge..., a plaidé l'avocat.

D'ailleurs l'un de nos experts va venir témoigner pour expliquer que, quand on est enfant soldat, on ne cesse de l'être que lorsqu'on arrive à quitter les rangs du groupe armé en question.

Le développement mental est bloqué à un certain stade... et c'est une forme de maladie mentale. Nous disons donc que Dominic Onwen souffre d'une maladie mentale et que ça a ruiné sa capacité à respecter la loi ».

Un ex-enfant soldat peut-il être jugé légalement responsable des crimes qu'il a commis ? C'est la question centrale dans le procès de l'ancien n°2 de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA) devant la Cour pénale internationale à La Haye où il doit répondre de 70 chefs d'inculpation dont des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Si un trouble mental est reconnu, cela pourrait valoir à l'accusé des circonstances atténuantes voire même de bénéficier de l'article 31 qui exonère de toute culpabilité en cas de trouble mental sévère.