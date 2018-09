France: 2 Gabonais soupçonnés d’entretenir un réseau de tours Eiffel miniatures

Quatre Gabonais ont été arrêtés à Paris dans le cadre du démantèlement d'un trafic de tours Eiffel miniatures. Un trafic de grande ampleur puisqu’au total 20 tonnes de contrefaçons ont été saisies après deux mois d’enquête. Le réseau opérait entre la Chine et la France via des intermédiaires gabonais dans la banlieue d'Aubervilliers.

C’est au cours d’une transaction que les quatre intermédiaires gabonais ont été filmés, quelques secondes seulement, le temps d’une poignée de main avec cinq grossistes chinois. Dans la zone d’import-export asiatique d’Aubervilliers, les enquêteurs ont perquisitionné trois hangars de près de 150 mètres carrés chacun.

Au milieu de centaines de cartons, ils ont trouvé vingt tonnes de tours Eiffel miniatures destinées aux touristes. Un stock arrivé par containers, via la Belgique. Une saisie qui représente entre 500 000 et 800 000 euros de marchandises, l’équivalent de plus de 520 millions de francs CFA.

Ces mini tours Eiffel, qui ne respectent pas les normes de fabrication européennes étaient destinées, pour une partie aux boutiques de souvenirs classiques, l’autre au marché parallèle. D’après la police, des compteuses à billets ont aussi été saisies et plus de 15 000 euros en liquide.

Les quatre intermédiaires gabonais et les cinq grossistes chinois ont été placés en garde à vue. Ils seront jugés pour trafic illégal.