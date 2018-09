Tanzanie: plus d’une centaine de morts après un naufrage sur le lac Victoria

En Tanzanie, les recherches se poursuivent après le naufrage d’un ferry, ce jeudi en fin d’après-midi, sur le lac Victoria. Le bilan fait état de plus de 100 morts et une quarantaine de rescapés. Un bilan encore provisoire et qui pourrait s’alourdir en fonction du nombre de passagers qui se trouvaient à bord du MV « Nyerere ». Officiellement, ce bateau qui effectuait la navette entre deux îles au sud du lac - Ukuwere et Ukara - ne devait transporter que 100 personnes.

Combien de passagers se trouvaient à bord du MV Nyerere quand celui-ci a chaviré non loin de l'île d'Ukara sa destination finale ? Selon certains témoins, le bateau transportait plus de 200 passagers. Le bilan pourrait donc encore s'alourdir. Toujours selon ses témoins, le ferry se serait retourné à quelques centaines de mètres seulement de son port alors que les passagers se déplaçaient vers l'avant du bateau pour débarquer plus rapidement.

« Beaucoup de monde »

« Le ferry s’est complément retourné. Il transportait beaucoup de monde parce que le jeudi c’est jour de marché. Il y a avait également plusieurs voitures sur le pont. Et à l’approche de l’ile d’Ukara, les passagers se sont déplacés sur le pont, une des voitures aurait bougé, et il y aurait eu trop de poids d’un côté du navire, ce qui fait qu’il aurait chaviré », raconte un témoin.

Pourquoi un bilan aussi lourd alors que le navire était tout près de l'embarcadère ? Apparemment, de nombreuses personnes se seraient retrouvées coincées à l'intérieur de la cabine du bateau quand celui-ci a chaviré. Puis, comme il s'agit d'une navette entre deux îles et que la première grande ville, Mwanza, se trouve à plus de 100 kilomètres, il a donc fallu un certain temps pour que les secours arrivent. Plusieurs embarcations de pêcheurs ont toutefois tenté de venir en aide aux passagers, mais ces embarcations n'étaient pas motorisées.

Navires vétustes

Embarcations surchargées, mal entretenues, ce n'est pas le premier naufrage sur le lac Victoria. Il y a 20 ans, quelque 800 personnes avaient péri après le chavirage de leur bateau au large de Mwanza.