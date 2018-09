Cameroun: Moukandjo annonce sa retraite internationale et s'en prend à Seedorf

Après la décision de Clarence Seedorf de ne pas le retenir pour le match face aux Comores début septembre, Benjamin Moukandjo a décidé de se retirer de l'équipe nationale du Cameroun. L'attaquant étrille au passage le sélectionneur des Lions indomptables, qui est réticent à l'idée de convoquer des joueurs évoluant en Asie.

C'est la fin du histoire longue de sept années et qui a connu son apogée en février 2017, avec cette CAN remportée au Gabon. Benjamin Moukandjo et l'équipe nationale du Cameroun, c'est terminé. L'attaquant a annoncé, dans un communiqué de presse relayé par les médias camerounais et occidentaux, sa décision de mettre un terme à son aventure avec les Lions indomptables.

Seedorf ne voulait pas de joueurs évoluant en Chine

Cadre de la sélection, capitaine lors de la campagne victorieuse de 2017, Benjamin Moukandjo, 29 ans, n'entrait plus dans les plans de Clarence Seedorf, le nouveau sélectionneur, entré en fonction début août 2018. Ce dernier avait annoncé que les joueurs internationaux évoluant en Chine, comme Moukandjo ou Christian Bassogog, que les portes de l'équipe nationale seraient compliquées à pousser pour eux.

« Les bons joueurs ne jouent pas en Chine ou en Asie. Ceux qui partent en Chine ne seront pas considérés comme premiers choix. Nous viserons d’abord ceux qui jouent dans des championnats compétitifs », avait annoncé le Néerlandais.

Dont acte : pour affronter les Comores le 8 septembre à Mitsamiouli en match de qualification à la CAN 2019* (1-1), Seedorf n'a pas retenu Moukandjo. Un choix qui a provoqué le départ précipité du joueur à la retraite. Et sa grosse colère.

« Cette démarche est inélégante et injuste. La sélection doit demeurer ouverte à tous les talents »

Dans son communiqué de presse, l'attaquant prêté par le Jiangsu Suning au Beijing Renhe dénonce l'attitude et les déclarations de Clarence Seedorf. « Je trouve cette démarche inélégante et injuste a mon égard. Inélégante parce que je n'ai même pas eu droit à un coup de fil, en ma qualité de capitaine ayant conduit les Lions au cinquième sacre du Cameroun, en 2017, et ce en dépit des contingences ayant à plusieurs reprises voulu dans l'ombre influencer le maintien de la cohésion du groupe. Injuste en raison de l'argument avancé selon lequel des joueurs "des championnats exotiques » ne méritent pas d'être appelés pour déficit de compétitivité", lance Benjamin Moukandjo.

L'ancien de Monaco, Nancy ou encore Lorient estime que « la sélection doit demeurer ouverte à tous les talents du Cameroun », et que son niveau et celui d'autres joueurs « auraient dû d'abord être évalués sur le terrain avant toute prise de décision ». « En mon âme et conscience, j'ai décidé de me retirer de l'équipe nationale du Cameroun », explique donc Benjamin Moukandjo.

Le natif de Douala s'en va « fier des années passées au sein des Lions indomptables » et remercie ses coéquipiers « et ceux qui (m')ont soutenu et fait confiance ». « Je me retire convaincu, en toute humilité, d'avoir accompli ma mission et d'avoir été à la hauteur des attentes de la patrie », écrit-il, souhaitant à la nouvelle génération « bonne chance » et un sixième sacre continental en 2019 à domicile.

* En tant que pays organisateur, le Cameroun est déjà qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les Lions Indomptables participent tout de même aux éliminatoires dnas le groupe B avec le Maroc, le Malawi et les Comores. Si le Cameroun finit 1er, le 2e sera qualifié pour la CAN. Si le Cameroun finit 2e, le 1er sera qualifié. Si le Cameroun finit 3e ou 4e, en revanche, le 1er sera qualifié et le 2e éligible pour une place de meilleur second.