Bénin: le gouvernement recule sur la hausse du prix d'internet

Au Bénin, le gouvernement a dû faire marche arrière. Depuis le 19 septembre, les tarifs d’internet avaient augmenté suite à un décret gouvernemental. Mais devant le tollé suscité par une telle mesure, le gouvernement a finalement décidé d’y renoncer.

Le président de l’association La Voix des consommateurs, Robin Accrombessi, se félicite de la décision du gouvernement.« C’est un grand soulagement pour les consommateurs parce que la pression montait. Et on se demandait si ça devait tenir un, deux, trois mois supplémentaires et ce que ça pouvait donner. »

Robin Accrombessi souligne les conséquences de la hausse des prix sur l’économie du pays. « Les communications électroniques au Bénin sont devenues un facteur très déterminant de développement et les coûts auxquels ils étaient - avant la mise en application de ces décrets - sont des coûts qui étaient en train de compulser l’utilisation des communications électroniques dans presque tous les secteurs. »

La mobilisation a fini par faire plier le gouvernement, constate le responsable de La Voix des consommateurs. « Donc cette décision était venue perturber beaucoup d’activités économiques, beaucoup d’utilisations individuelles. Et cela a soulevé un tollé. C’est ce qui a fait finalement que le gouvernement a décidé de suspendre ce décret. Et c’est tant mieux. »