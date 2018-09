Cameroun: un 1er jour actif de campagne pour 4 des 9 candidats en lice

Au Cameroun, la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 7 octobre s'est ouverte samedi 22 septembre. Parmi les 9 candidats en lice, 4 se sont distingués, entre meeting et diverses manifestations publiques pendant que les autres restent globalement absents. Petit tour d'horizon entre Yaoundé, Douala et Bamenda de ce premier jour de campagne.

En cette première journée de campagne, seules les affiches du candidat Biya étaient visibles sur les artères et grands carrefours de la capitale Yaoundé. Sur celles-ci, le président candidat affiche un grand sourire sur un fond bleu, avec pour slogan de campagne « Paul Biya, la force de l'expérience », décliné en français et en anglais. Sur le terrain ses ministres ont animé d'innombrables meetings à travers le pays, donc celui très remarqué de la maison du parti de Bamenda où ont été aperçus le Premier ministre et le ministre de l'Administration territoriale, entre autres personnalités présentes.

À Douala, Maurice Kamto a bravé l'interdiction dont son meeting de lancement de campagne était frappé dans l'arrondissement de Douala 4. Ses partisans estimés entre trois et cinq mille personnes sont venues l'écouter dérouler son programme de changement dans une ambiance particulièrement euphorique.

Joshua Osih, le porte flambeau du SDF, a quant à lui choisi un démarrage en douce à travers une caravane qui l'a amené à traverser diverses localités de la région du littoral.

Akere Muna, le candidat du FPD, s'est lui payé le confort de l'auditorium de 1 500 places du palais des congrès de Yaoundé. Face à soutiens et partisans, il a présenté son programme pour une « Nouvelle République ».