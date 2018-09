Coupe de la confédération: l'Enyimba, le Raja, l'AS Vita et El Masry filent en demies

Les quarts de finale retour de la Coupe de la confédération ont été joués dimanche. L'Enyimba n'a fait qu'une bouchée de Rayon Sport (5-1), le Raja Casablanca a confirmé sa supériorité face au CARA Brazzaville (1-0), l'AS Vita Club n'a pas tremblé à contre Berkane (1-1) et El Masry a de nouveau dominé l'USM Alger (0-1).

On connaît le programme des demi-finales de la Coupe de la confédération 2018. Ce dimanche 23 septembre, les quarts de finale retour de la compétition se sont joués sur le continent. Et il n'y a pas vraiment eu de surprise.

L'Enyima impitoyable, l'AS Vita Club solide

Le résultat le plus frappant vient d'Aba, où l'Enyimba International FC, après le match nul concédé à l'aller (0-0), a croqué les Rwandais de Rayon Sports sur le score net de 5-1. Les Nigérians, davantage habitués à briller en Ligue des champions CAF (deux sacres en 2003 et 2004), se hissent pour la première fois en demi-finales de la Coupe de la Confédération.

Le Raja Casablanca, déjà vainqueur au Congo à l'aller (1-2), a confirmé face au CARA Brazzaville avec un unique but inscrit d'entrée (1-0). Les Marocains seront bien au rendez-vous du dernier carré, tout comme El Masry. Les Egyptiens ont battu l'USM Alger en Algérie sur le même score qu'au match aller (0-1).

Les affiches des demies sont connues

Enfin, l'AS Vita Club a pu douter lors de son déplacement au Maroc contre la Renaissance sportive de Berkane. Battus à l'aller (1-3), les Marocains ont vite mis la pression avec un but au bout de six minutes, mais la défense des Congolais a tenu bon ensuite, et un but égalisateur en fin de match a scellé le sort de ce match (1-1) et de cette double confrontation.

En demi-finales, l'Enyimba va affronter le Raja Casablanca et El Masry va affronter l'AS Vita Club. Les matches aller sont prévus pour le 3 octobre avant les manches retour le 24 octobre.