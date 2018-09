Kenya Airways reçoit le feu vert pour son vol vers New York

Le 28 octobre, la compagnie inaugurera la première ligne directe entre l'Afrique de l'Est et les Etats-Unis. Elle vient en effet d'obtenir la dernière autorisation nécessaire, appelée « Last Point of Departure ». Ce projet constitue un pari sur l'avenir pour une entreprise encore dans une situation économique fragile.

Après plus de trois ans, le Nairobi-New York va enfin voir le jour. C'est l'aboutissement d'un processus bureaucratique et sécuritaire très lourd. L'aviation civile américaine est en effet très tatillonne, d'autant qu'au Kenya il existe une menace terroriste latente.

Kenya Airways a par exemple renforcé le contrôle du personnel et des bagages, ou encore déployé une brigade de chiens renifleurs formés en Israël. L'aéroport a lui construit une double clôture ou encore une tour anti-missile.

« Je suis stressé », confie le PDG de l'entreprise. Selon Sebastian Mikosz, « La compagnie entre sur un marché difficile. Maintenir ce vol représente un défi et on verra au bout d'un an si la clientèle y répond », dit-il. Refusant de dévoiler le nombre de billets vendus, il se dit satisfait des premiers chiffres.

Le projet s'annonce risqué, car Kenya Airways est encore en restructuration. A quoi s'ajoutent de lourdes pertes suite à la crise électorale kényane l'an dernier. Au premier semestre, la société a encore perdu 40 millions de dollars. C'est pourtant 30% de moins que l'an dernier.

« Notre situation s'améliore. Mais le prix du pétrole est élevé, ce qui alourdit nos charges. C'est frustrant, car nous avons encore des dettes à payer. Nous allons encore souffrir plusieurs années », confie Sebastian Mikosz.

Pour cette nouvelle ligne, le PDG espère 55% de remplissage la première année. Les Etats-Unis eux avanceront 150 millions de dollars au Kenya pour continuer à améliorer la sécurité de l'aéroport.