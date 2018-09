RCA: préparatifs du film sur la photo-reporter Camille Lepage

A Bangui, le casting du futur film de fiction sur la photo-reporter Camille Lepage a débuté. C’est un film réalisé par Boris Lojkine. Le réalisateur auditionne pour les deux rôles principaux du film deux jeunes étudiants amis de Camille Lepage. Un film qui raconte le temps passé par la reporter dans le pays, comment elle s’est liée d’amitié avec des jeunes centrafricains de son âge au moment où le pays a plongé dans la crise fin 2013 et les questions que posent cette jeune photographe française : comment regarder cette violence, quelle place, comment faire son métier ? Plus d’une centaine de personnes ont été auditionnées. Reportage.

Ils sont très nombreux à avoir fait le déplacement à l’Alliance française pour passer le casting. Certains rêvent de faire carrière dans le cinéma, d’autres comme Rudy ont des raisons plus personnelles d’être venus : « Je suis là pour le casting juste en mémoire de Camille Lepage. J’ai abandonné la journée pour venir pour ce casting. Je connais bien Camille parce que je m’intéresse beaucoup à elle et elle est si généreuse. Par rapport à ces crises, ces problèmes, on l’a perdue si brusquement. Ça m’a fait mal, c’est ça qui m’a poussé à venir ici pour jouer ce rôle en sa mémoire. »

Un film qui sera réalisé avec une équipe centrafricaine, en Centrafrique. Une réelle volonté du réalisateur Boris Lojkine : « Je trouverais que ce serait un non-sens de faire ce film sur Camille qui a tellement donné d’elle-même pour être dans ce pays, je trouverais que ce serait un non-sens de faire ça ailleurs. On pourrait se dire que c’est plus raisonnable en termes de production de faire ça dans un pays voisin, mais pour moi ça n’aurait aucun sens. Et aucune cohérence par rapport à ce qu’était Camille. »

L’actrice Nina Meurisse interprétera le rôle de Camille Lepage. Le tournage du film débutera en octobre à Bangui.

Camille Lepage a été tuée en mai 2014 en Centrafrique alors qu’elle réalisait un reportage sur le conflit dans la région de Bouar.