Basket: les Nigérianes signent le premier succès de leur histoire au Mondial

Ce dimanche 23 septembre restera bel et bien comme un grand jour pour le basket-ball féminin africain. Lors de la Coupe du monde à Tenerife, en Espagne, le Sénégal a rapporté au continent sa première victoire en match de poules en 65 ans. Et quelques heures après, le Nigeria a imité les Lionnes ! Opposées à la Turquie dans le groupe B au lendemain de leur défaite face à l'Australie, les D'Tigeress ont signé une superbe prestation et ont remporté ce match très important (74-68).

Nigeria beat Turkey and earn their first-ever win at a FIBA Women's Basketball World Cup!



Final score: 🇳🇬 74-68 🇹🇷#FIBAWWC pic.twitter.com/oFy4wSkRHT FIBA (@FIBA) 23 septembre 2018

Les Turques ont bu la tasse avant de se réveiller trop tard

Mal embarquées après un premier quart temps raté, les Nigérianes se sont déchaînées dans le deuxième et le troisième, allant même jusqu'à mener les Turques de 17 points au plus fort de leur domination. Ces dernières, demi-finalistes et quatrièmes en 2014, ont effacé une bonne partie de leur retard dans le dernier quart temps, revenant même à quatre longueurs. Mais le Nigeria a tenu bon jusqu'au bout. Jamais l'équipe aujourd'hui coachée par James Vincent n'avait remporté le moindre match en Coupe du monde.

Avant d'affronter l'Argentine mardi pour leur dernière rencontre, les D'Tigeress occupent la troisième place du groupe B, à égalité avec la Turquie et derrière l'Australie. La qualification pour les barrages est à leur portée, comme pour les Sénégalaises. On pourrait bien avoir deux nations africaines encore qualifiées après la phase de poules.