Angola: l'arrestation du fils de dos Santos, un signal contre la corruption?

Est-ce que c'est une décision populiste? Est-ce que c'est une revanche? Peu importe, ce qui importe c'est que le feu vert à été donné au système judiciaire pour qu'il fasse appliquer la loi. Ce que le procureur a fait, c'est ce que la population angolaise demande depuis des années: la justice. Et c'est légal, cela fait partie de la procédure normale que Jose Filomeno dos Santos et son acolyte soient placés en détention provisoire. Car Jose Filomeno dos Santos n'a pas été arrêté pour avoir fait ce virement de 500 millions de dollars, il a été placé en détention préventive car il a continué à piller le fond souverain qu'il dirigeait. Il ne s'est pas arrêté, il a refusé de rendre l'argent volé, lui et son acolyte ont continué à commettre les mêmes crimes et donc ils doivent être placés en détention.