Soudan du Sud: un général sous sanctions internationales nommé au gouvernement

Alors que l'accord de paix sur le Soudan du Sud a été signé il y a moins de deux semaines, le pays vient d’envoyer un mauvais signal à la communauté internationale. Le 24 septembre, le président Salva Kiir a nommé Malek Reuben Riak ministre adjoint de la Défense. Un poste crucial pour un homme sous le coup de sanctions internationales.

Alors qu'il vient d'être nommé au poste de ministre adjoint de la Défense par le président sud-soudanais, Malek Reuben Riak est cité dans un rapport onusien de 2016. Selon les experts, ce lieutenant-général de 68 ans est l'un des principaux responsables gouvernementaux d'une grande offensive lancée dans l'Etat d'Unité en avril 2015.

D'après l'enquête, le parti présidentiel SPLA a armé les jeunes de la communauté Bul Nuer pour qu'ils attaquent les troupes du rebelle Riek Machar. Le mouvement leur a notamment donné des munitions dont l'accès était difficile à l'époque. Or Malek Reuben Riak était alors un des responsables logistique du SPLA et donc un acteur-clé. Durant l'offensive, de multiples atrocités ont été commises comme la torture, le meurtre de civils, des violences sexuelles à grande échelle et le recrutement d'enfants-soldats.

Interdiction de voyager et gel des avoirs

Après ce rapport, l'Union européenne a sanctionné Malek Reuben Riak en février 2017. Suivie par les Etats-Unis, le Canada, puis le Conseil de sécurité en juillet dernier, qui lui a imposé une interdiction de voyager et un gel des avoirs.

Ce n'est pas la première fois que le président Salva Kiir s'entoure d'un personnage dans le collimateur de l'ONU. En mai, il avait nommé Gabriel Jok Riak à la direction du SPLA. Un général sous sanctions internationales pour son rôle dans les violations répétées du cessez-le-feu.

Ces choix pourraient exaspérer les partenaires internationaux à qui Juba a pourtant demandé un soutien financier pour appliquer le dernier accord de paix.