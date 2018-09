Kenya: un agriculteur remporte une bourse Facebook d’un million de dollars

C'est une véritable success-story qu'est en train de vivre un agriculteur kényan. Noah Nasiali a remporté, lundi, une bourse d'un million de dollars financée par Facebook. Le géant d'Internet a créé le Community Leader Program afin d'appuyer des initiatives communautaires. Noah Nasiali fait partie des cinq lauréats remarqués grâce à leur vision « forte, claire et engagée en faveur de leur communauté », selon le réseau social.

Il y a sept ans, Noah Nasiali était au bord de la ruine. Il venait de perdre 300 000 dollars. « Les économies de ma famille avaient disparu. Personne ne voulait plus me parler. J'avais produit des choux et des haricots pour des fournisseurs. Mais ils ne sont jamais venus récupérer la marchandise. Or je ne savais pas comment vendre des légumes », confie ce professionnel basé à Nairobi.

En juin 2017, l'homme crée alors un groupe sur Facebook : l'Africa Farmers Club. « Pour que personne d'autre ne subisse un échec comme le mien », dit l'entrepreneur. Sur cette page, agriculteurs et experts échangent des informations et des conseils pour améliorer leurs productions.

Or la communauté grossit de manière exponentielle. En un an, elle dépasse les 100 000 membres à travers 18 pays africains. « On a réussi à maintenir la pureté du groupe, avec uniquement des professionnels. Nous avons grossi plus vite qu'on ne le pensait », explique Noah Nasiali.

Grâce à ce financement d'un million de dollars, le Kényan souhaite désormais que les membres de l'Africa Farmers Club sortent du virtuel. « Les rencontres physiques sont vitales. Un agronome doit par exemple observer votre installation pour pouvoir vous aider », dit-il.