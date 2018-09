Madagascar: des réformes économiques satisfaisantes pour le FMI

A Madagascar, les réformes économiques sont satisfaisantes, selon le bilan de l'observation des experts du Fonds monétaire international, en mission d'évaluation dans la Grande Île, ces deux dernières semaines. Une mission dans le cadre de la quatrième revue du programme de réformes économiques à Madagascar, appuyé par l'institution internationale.

Une croissance économique qui devrait dépasser les 5% en 2018. « C'est le taux le plus élevé de ces dix dernières années », notent les experts du FMI. A l'origine de cette performance : le rebond de la production agricole et en particulier celui du riz. Autre facteur de croissance : les exportations élevées de vanille et de produits miniers.

Second signal positif, la baisse de l'inflation. Après un pic fin 2017, elle devrait être réduite à 7% d'ici la fin de l'année. Malgré ces indicateurs au vert, « relever le niveau de vie de la population exige une croissance durable et inclusive », précise l'institution. En effet, 75% des Malgaches vivent avec moins de 2 dollars par jour.

Autre bémol souligné par le Fonds monétaire international, le manque d'action dans la lutte contre la corruption. « Il est crucial d'adopter d'ici la fin de l'année les deux lois relatives au recouvrement des avoirs illicites et à la lutte contre le blanchiment des capitaux », indique le FMI. Deux projets de loi qui ont été présentés il y a déjà dix mois au Parlement pour adoption, mais qui sont, pour l'heure, restés lettres mortes.