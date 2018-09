Afrique du Sud: manifestations contre le trafic de drogue et la criminalité

Plusieurs manifestations ont eu lieu cette semaine pour dénoncer la criminalité et l'attentisme du gouvernement et de la police. Au Cap, mardi 25 septembre, les manifestants ont bloqué plusieurs grands axes pour dénoncer le crime et la pauvreté dans leurs communautés. Ce vendredi, c'est à Johannesburg qu'une manifestation a eu lieu, à la suite de la mort d'une mère de famille, prises entre des tirs croisés, dans son quartier à majorité métisse.

Une fumée noire et épaisse s'élève dans le ciel de Johannesburg. A l'aide de pneus enflammés, les résidents du quartier de Westburry bloquent la route pour protester contre la violence qui gangrène leur communauté.

Problèmes « quotidiens »

« Les problèmes causés par le trafic de drogue sont quotidiens, déplore cet homme. Nous avons eu énormément de marches ici, pour faire fermer les centres de deal, dénoncer les vendeurs de drogues dans nos rues. Tellement de gens sont morts ici. »

Jeudi, une femme a été tuée, prise entre les tirs croisés de deux gangs rivaux. Sa nièce de 10 ans est toujours hospitalisée dans un état critique. Les membres de leur communauté dénoncent l'attentisme de la police. « Nous voyons la police, mais ils ne font rien. Des fois, les policiers savent ce qu'il va se passer quelque part, et ils évitent ce secteur. Tous ces gens qui ont été tués... A chaque fois que c'est arrivé, il n'y avait jamais un seul flic dans le coin », témoigne un local.

Police corrompue

Les manifestants assurent que la police est corrompue, achetée par les vendeurs de drogue. « Ils recoivent de l'argent tous les jours, d'un dealer ou d'un autre. On en a plus qu'assez, nous sommes fatigués. Nous devons résister. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, et nous allons continuer à manifester tout le week-end », assure une femme.

La police a arrêté un homme, soupçonné d'avoir participé à la fusillade mortelle qui a déclenché ces manifestations.