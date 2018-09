Les élections locales en Côte d’Ivoire, un test pour les grands partis

Les résultats des scrutins municipaux et régionaux permettront de mesurer le poids des partis avant la présidentielle de 2020.

Certains duels seront plus observés que d'autres. A Abobo, la plus grande commune d'Abidjan, le ministre de la Défense et candidat du RHDP affrontera un indépendant soutenu par une figure politique de poids : Guillaume Soro.

A l'entrée d'Abobo, impossible de rater les immenses affiches du candidat RHDP, barrées du slogan « HamBak 2018 », le sobriquet d'Hamed Bakayoko. Le ministre de la Défense a mis la main à la poche pour sa campagne. Portraits géants sur les grands axes, milliers de tee-shirts à son effigie. Et surtout un meeting digne d’une campagne présidentielle, avec des invités de marque tels que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et Kandia Camara, secrétaire générale du parti au pouvoir, le RDR.

Une démonstration de force pour le ministre qui contraste radicalement avec la campagne de son adversaire, Tehfour Koné. A quelques pâtés de maisons de là, le député suppléant d'Abobo préfère visiter les quartiers. Peu de moyens, mais un soutien de poids tout de même, le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro.

Le candidat Tehfour Koné mise sur ses origines abobolaises et sa proximité avec les électeurs. « Il faut offrir l’opportunité aux élus locaux d’aller briguer des postes alors qu’ils n’ont pas un autre poste sur le dos qui pourrait constituer un poids lourd », confie-t-il, avant d’affirmer « faire barrage à une politique de superposition des titres ».

Le candidat estime qu’en cas de cumul des fonctions, « on doit pouvoir être humble et dire "non, je n’aurai pas le temps". Et laisser les enfants de la localité aller faire la mise en œuvre de la gouvernance locale ».

Pourtant, on ne peut s'empêcher de voir dans ce duel local un test national pour la présidentielle de 2020. Guillaume Soro se montrant de plus en plus distant du parti présidentiel, dont il est aussi membre.