Niger: inquiétude sur les cas de paludisme et de malnutrition infantile

Au Niger, les autorités ont démenti samedi 29 septembre un communiqué alarmiste de Médecin sans frontières (MSF) sur la mortalité infantile dans le sud du pays. L'ONG alerte sur les cas de paludisme et de malnutrition chez les enfants. Une inquiétude que partage l'Unicef.

Mardi, l'ONG Médecins sans frontières a affirmé que dix enfants de moins de cinq ans décèdent chaque jour dans son centre de santé de Magaria, dans la région de Zinder.

Vendredi, Djermakoye Hadiza, responsable du programme gouvernemental de lutte contre le paludisme a affirmé au contraire que seuls 67 décès liés au paludisme avaient été recensés à Magaria depuis le début de l'année.

L'agence des Nations unies, l'Unicef, quant à elle, reconnait une hausse de la mortalité infantile liée au paludisme et à la malnutrition, dont les causes sont complexes et encore mal identifiées.