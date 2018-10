Congo-Brazzaville: une rentrée des classes 2018-2019 très timide

A cause d’une menace de grève brandie et non mise à exécution par les enseignants et des salaires des fonctionnaires qui tardent à venir, la rentrée des classes 2018-2019 a été très timide lundi 1er octobre sur l’ensemble du territoire du Congo-Brazzaville. Les élèves et les enseignants n’ont vraiment pas répondu présents.

A l’école primaire du marché de Dolisie Goma Mboumbou, un sexagénaire est arrivé avec ses deux petits-fils, tous de la classe de CP2, dès 7 heures du matin. Ils ont attendu longtemps sans voir l’ombre d’un enseignant dans cet établissement où toutes les classes sont restées fermées.

« Jusque-là, nous attendons l’arrivée des enseignants et jusque-là, il n’y a rien encore. On attend et quand ils viendront on verra comment les enfants vont entrer en classe. L’une des raisons, c’est peut-être le fait que les enseignants ne sont pas encore payés. Pour enseigner, il faut qu’ils mangent. Il faut faire ceci, il faut faire cela avec l’argent. Ventre affamé n’a point d’oreilles », dit ce parent d’élève.

Au niveau du préscolaire, la directrice et une animatrice ont attendu les élèves en vain. « Je suis bénévole, dit l’animatrice, je suis venue pour attendre les enfants mais ils ne sont pas encore venus. Je ne sais pas peut-être à cause de l’argent qui n’est pas encore payé. »

Le ministre de l’Enseignement Anatole Collinet Mackosso a fait la ronde de quelques écoles de Brazzaville et a fait le constat suivant : « La rentrée a lieu, timidement mais assurément. Ce qui nous rassure, c’est la présence massive des enseignants. On peut supposer que d’ici la fin de la semaine tous les élèves vont se mobiliser et vont se rendre à l’école. »

Plus d’un 1,8 million d’apprenants sont concernés par cette rentrée sur l’ensemble du pays.