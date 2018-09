Traversée Dakar-Gorée: sportifs handicapés et valides nagent ensemble

Comme tous les ans, 6 00 sportifs professionnels et amateurs ont parcouru quatre kilomètres à la nage pour relier la capitale du Sénégal à l’ile de Gorée, dimanche 30 septembre. Parmi les participants, une dizaine de nageurs handicapés, « intégrés à la masse ».

Khadim Boye, ancien champion handisport de Kayak a grandi à Gorée. Au départ, Plage de la voile d’or, le nageur jette un regard décidé vers son île natale. L’homme devra la rallier malgré l’absence d’une de ses jambes.

Le sportif rassemble ses forces. Il va faire « comme avant, il n’y a pas de problème » et se sent « prêt pour faire la traversée ». Avec cette traversée, il souhaite « donner un message » à tous les handicapés d’Afrique et « même aux valides » : « faire du sport comme les autres, c’est ça qui [le] motive ».

« Le fait d’être handicapé ne l’empêche pas d’être sportif », abonde Saliou Diongue, qui a participé à son entraînement. Il lui conseille « d’aller à son rythme, de ne pas stresser, on doit être libre ».

Quand le top départ retentit, les nageurs s’élancent dans les vagues. Khadim Boye a pu partir 30 secondes plus tôt. « Cette traversée a la tradition de voir, chaque fois, des handisports participer », commente le docteur Mohammed Diop, qui préside la Fédération sénégalaise de natation. « Ils sont intégrés à la masse, ils sont chacun dans leur club ».

Khadim Boye a rallié Gorée en moins d’une heure trente, très bien classé : 102e sur les 500 nageurs amateurs.